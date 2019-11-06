واشنطن تطلب تسليم سيف الإسلام القذافي للمحكمة الجنائية

2019/11/06 | 22:23

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} طالب ممثل الولايات المتحدة خلال جلسة استماع لمجلس الأمن الدولي بشأن ليبيا، اليوم الأربعاء، بتسليم شخصيات قيادية في زمن حكم معمر القذافي منهم سيف الإسلام القذافي ليقدموا للمحاكمة.

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