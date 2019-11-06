التشكيلة الرسمية لمباراة غالطة سراي.. هازارد يقود ريال مدريد

2019/11/06 | 22:23

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} أعلن زين الدين زيدان، المدير الفني لريال مدريد، تشكيل المرينجي لمواجهة جلطة سراي، اليوم الأربعاء، على ملعب سانتياجو برنابيو، لحساب الجولة الرابعة لدور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.

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