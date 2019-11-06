قتلى وجرحى في شارع الرشيد ببغداد

2019/11/06 | 22:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ افاد مصدر، اليوم الاربعاء، بسقوط قتلى وجرحى بصفوف المتظاهرين في العاصمة بغداد.

وقال المصدر لشفق نيوز ان عدداً من القتلى والجرحى سقطوا في منطقة الرصافي في شارع الرشيد، وسط العاصمة بغداد، اثر تجدد الاحتجاجات.

واضاف المصدر ان القوات الامنية استعملت الغازات المسيلة للدموع والرصاص لتفريق المتظاهرين.

وواصل المتظاهرون العراقيون احتجاجاتهم يوم الاربعاء قرب جسر الشهداء في شارع الرشيد وسط العاصمة بغداد.

وقالت مصادر صحفية وشهود عيان لشفق نيوز، ان المحتجين تظاهروا في ساحة الوثبة مرورا بمنطقة "حافظ القاضي" وصولا الى جسر الشهداء وقد حاولت قوات مكافحة الشغب تفريقهم من خلال اطلاق القنابل المسيلة للدموع والرصاص الحي من دون جدوى، مشيراً الى وقوع اصابات في صفوف المتظاهرين واغلاق الجسر.

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