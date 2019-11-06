ملعب الملك عبد الله الثاني يستضيف مباراتي الوطني في التصفيات المزدوجة

2019/11/06 | 22:46

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

علمت " الغد برس " ، اليوم الاربعاء ، من مصادرها الخاصة ، ان الاتحاد العراقي اختار استاد الملك عبد الله الثاني في المملكة الاردنية الهاشمية كأرض مفترضة له ، في التصفيات المزدوجة والمؤهلة لكأس العالم وكأس اسيا .

و قال المصدر ، إن " اتحاد الكرة العراقي اختار ملعب عبد الله الثاني في القويسمة الذي يقع في الجانب الشرقي من العاصمة الاردنية عمان ، ليكون مسرحا للمباراتين المرتقبتين لاسود الرافدين امام ايران في ال ١٤ من الشهر الحالي ، وامام البحرين في ال١٩ من ذات الشهر ، بعد اكمال جميع المتعلقات واتمام اتفاقه مع الجانب الاردني بما يخص الجوانب الادارية و سكن الوفود وملاعب التدريب ، وكل التفاصيل الفنية واللوجيستية لاخراج اللقائين بأفضل صورة تنظيمية ".

واضاف المصدر ، بأن " خلافا حادا نشب بين اعضاء الاتحاد العراقي لكرة القدم لعدم تحضير ملعب اربيل كبديل عن ملعب البصرة ، وعدم ابلاغ الاتحادين الدولي والاسيوي بذلك مما تسبب لارباك كبير في استعدادات المنتخب الوطني ".

يذكر ان الاتحادين الدولي والاسيوي قررا نقل مباريات المنتخب الوطني الى خارج العراق ، بسبب الاوضاع التي تشهدها البصرة من تظاهرات واحتجاجات كبيرة ، مما اثر على الوضع الامني العام بحسب رأي الاتحادين القاريين .

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