2019/11/06 | 22:46

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اندلاع اشتباكات بين القوات الامنية والمتظاهرين قرب مبنى محافظة كر

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اندلاع اشتباكات بين القوات الامنية والمتظاهرين قرب مبنى محافظة كربلاء

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