مسؤول أمريكي: زعيم

2019/11/06 | 22:54

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} وصف مسؤول أمريكي الزعيم الجديد لتنظيم داعش الارهابي، الأربعاء، بأنه "شخص مجهول"، مؤكداً أن الولايات المتحدة تأمل في أن يُقتل قريبا.

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