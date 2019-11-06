الكشف عن معلومات جديدة حول حياة شقيقة البغدادي

2019/11/06 | 23:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ قال مسؤول في الفصائل المتواجدة في الشمال السوري إن رسمية عواد، شقيقة زعيم تنظيم داعش أبو بكر البغدادي، وعائلتها كانوا يعيشون شمالي سوريا كلاجئين.

ونقلت "سي إن إن بالعربية" عن مسؤول في الفصائل المسلحة الموالية لتركيا تأكيده أن رسمية عواد، شقيقة زعيم تنظيم داعش أبو بكر البغدادي، وعائلتها كانوا يعيشون في شمالي سوريا كلاجئين بوثائق مزورة وأسماء مختلفة.

وأضاف أن "شقيقة البغدادي وعائلتها وصلوا إلى أعزاز في شمال سوريا قبل نحو 6 أشهر، وكانوا يندمجون مع العدد الكبير من النازحين داخليا في المنطقة"، مشيرا الى أن ما أسماه "الجيش الوطني السوري" مستمر في البحث عن قيادات داعش التي تحاول الاختباء بين النازحين.

وكان الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، قال اليوم الأربعاء، إن تركيا ألقت القبض على زوجة زعيم تنظيم داعش السابق، أبو بكر البغدادي وشقيقته وصهره.

وكان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، قد أعلن، في مؤتمر صحفي بالبيت الأبيض الأحد الماضي، أن البغدادي فجر سترته الناسفة بعد محاصرته من قبل القوات الأمريكية في نفق مسدود شمال غربي سوريا.

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