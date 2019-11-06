اتهم عبد المهدي بالعمل ضده ..إياد علاوي يدعو الى انتخابات قريبة باشراف الأمم المتحدة

2019/11/06 | 23:21

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغدادشدد نائب رئيس جمهورية العراق الأسبق إياد علاوي، على حق المتظاهرين العراقيين في المطالبة بلجم النفوذ والتدخل الإيراني في شؤون بلادهم.

وقال علاوي، على هامش مشاركته في منتدى عمان الأمني الذي انطلق في الأردن الأربعاء ويستمر الخميس بمشاركة شخصيات أوروبية وأمريكية وخليجية، إن الوضع مقبل على الانفجار، إذا استمر التعامل مع المظاهرات بالشكل الحالي، واستخدام القوة المفرطة من قبل قوات الأمن.

وقال: “طالبنا قبل المظاهرات بمحاربة حقيقية للفساد، ووقف الطائفية ووقف النفوذ الإيراني، لا نريد أن تتدخل إيران في شؤون العراق”، وأضاف “نتيجة لذلك نرى الكثير من العراقيين يقبعون تحت خط الفقر وآخرون يعاني من الأوبئة والأمراض بسبب قلة الاهتمام الحكومي”.

واتهم علاوي شخصيات مقربة من رئيس الوزراء العراقي عادل عبدالمهدي بالعمل ضده، رافضاً كشف الأسماء، وقال إنه اتفق مع عبد المهدي على لقاء، لكشف هذه الأسماء.

وطالب الحكومة بكشف أسماء قتلة المتظاهرين وتحويلهم إلى القضاء.

ودعا علاوي إلى الإعداد لانتخابات قريبة باشراف الأمم المتحدة أو لجنة يتفق عليه العراقيون، ووضع قانون انتخاب عصري يضمن وصول ممثلين حقيقين للشعب إلى البرلمان.

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