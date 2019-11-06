2019/11/06 | 23:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رصد- الحل العراق أعلنت #الحكومة_العراقية، اليوم الأربعاء، أن خسائر #التظاهرات التي تجتاح البلاد منذ الأول من تشرين الأول/أكتوبر، بلغت ستة مليارات دولار.وقال الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة، اللواء […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الحكومة العراقية: بلغت خسائر التظاهرات 6 مليارات دولار) نشر أولاً على موقع (الحل الاخباري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الحكومة العراقية: بلغت خسائر التظاهرات 6 مليارات دولار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحل الاخباري).