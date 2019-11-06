2019/11/06 | 23:44
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (دور المرأة العراقية في التظاهرات – تقرير) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
للمرأة العراقية دور كبير في التظاهرات التي انطلقت مؤخراً، مطالبات الحكومة بتحقيق مطالبهن في اسرع وقت.
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (دور المرأة العراقية في التظاهرات – تقرير) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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