تصفيات كأس العالم 2020 ..العراق يختار الأردن بدلا من البصرة

2019/11/06 | 23:51

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغداداختار الاتحاد العراقي لكرة القدم الأربعاء الأردن ، كأرض محايدة لإقامة مباراتي منتخبه الوطني هذا الشهر، ضمن تصفيات كأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023، بعدما طلب منه الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) تسمية مكان غير مدينة البصرة الجنوبية، بسبب الاحتجاجات التي تشهدها البلاد منذ أكثر من شهر.

وكان من المقرر أن يستضيف منتخب أسود الرافدين على إستاد البصرة، منتخبي إيران والبحرين ضمن منافسات المجموعة الثالثة، وذلك في الـ14 والـ19 من نوفمبر الجاري.



وقال رئيس الاتحاد العراقي عبد الخالق مسعود «تم اختيار الأردن مكانا لاستضافة مباراتي إيران والبحرين».



وسيكون تأكيد المكان الجديد رسميا، رهن موافقة الاتحادين الدولي والآسيوي ومصادقتهما على الاختيار العراقي.

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