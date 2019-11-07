آلان وودز - الثورة العالمية

2019/11/07 | 00:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #آلان_وودز الأوضاع العالمية“شبح يطارد أوروبا”، بهذه العبارة الشهيرة أعلن مؤلفا البيان الشيوعي بزوغ مرحلة جديدة في تاريخ البشرية.كان ذلك في عام 1848، الذي كان عام النهوض الثوري في أوروبا.لكن الآن هناك شبح لا يطارد أوروبا وحدها، بل العالم بأسره.إنه شبح الثورة العالمية.الثورة العالمية ليست مجرد عبارة فارغة.إنها تصف بدقة المرحلة الجديدة التي ندخل إليها.فإذا أخذنا فقط أحداث الأشهر الـ 12 ......

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