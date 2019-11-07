2019/11/07 | 00:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #لطفي_خير_الله كَلاَمُ أَفْلاَطُونْ فِي اُلْجَمَاعِيِّةِ وَ التَغَلُّبِيِّةِ مَأْخُوذًا مِنَ اُلْمَقَالَةِ اُلثَّامِنَةِ مِنْ كِتَابِ "السِّيَاسَةِ"(555 ب- 569 س)تعريب : لطفي خير اللهعَنِ اُلتَّرْجَمَةِ اُلْفِرَنْسِيَّةِ.© تونس؛ صفر 1441- أكتوبر 2019.كَلاَمُ أَفْلاَطُونْ(1) فِي اُلْجَمَاعِيِّةِ (2) وَ التَغَلُّبِيِّةِ(3) مَأْخُوذًا مِنَ اُلْمَقَالَةِ اُلثَّامِنَةِمِنْ......

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (#لطفي خير الله - كَلاَمُ أَفْلاَطُونْ فِي اُلْجَمَاعِيِّةِ وَ التَغَلُّبِيِّةِ مَأْخُوذًا مِنَ اُلْمَقَالَةِ اُلثَّامِنَةِ مِنْ كِتَابِ -السِّيَاسَةِ-) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

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