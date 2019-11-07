حسين سالم مرجين - الدراسة الذاتية المفهوم والدلالات

2019/11/07 | 01:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #حسين_سالم_مرجين كثيرا ما يطرح تساؤل عن: لماذا الدراسة الذاتية؟ او ماذا يقصد بالدراسة الذاتية؟ حيث يعتقد البعض أن الدراسة الذاتية مجرد وثيقة أو مستند مطلوب ضمن شروط ومتطلبات الجودة والاعتماد، في حين يراها البعض الاخر مجرد خطوات يمكن تنفيذها من خلال تعبئة بعض البيانات ووضع بعض المعلومات، أو تكليف شخص أو بعض الأشخاص بتنفيذها دون مشاركة من العاملين بالمؤسسة.أن الدراسة الذاتية بعيدة كل البعد عن تلك المفا......

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