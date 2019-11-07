القصف التركي على دهوك يسبب الخوف لدى النازحين

2019/11/07 | 02:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايزيدي 24 – ذياب غانم استمرار القصف التركي على الاراضي العراقية و قصف العديد من الاماكن في الايام الماضية تسبب بزرع خوف شديد لدى اهالي المناطق المستهدفة من قبل الطيران التركي.استهدفت الطائرات التركية الجهة الشرقية الشمالية لقضاء زاخو وتحديدا ناحية دركار عجم، حيث يقع في ناحية دركار ثلاثة مخيمات للنازحين وهية(مخيم دركار، مخيم …

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