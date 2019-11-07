عذري مازغ - أماحول (من حكايا المهجر)

2019/11/07 | 04:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #عذري_مازغ كان خفيف الحركة، يتنقل من هنا إلى هناك كانه مهموم ، حتى عندما يتجول في المدينة يكون قد زار كل قماماتها المنتشرة في الشارع، وعندما يعتزم احدنا الذهاب إلى التبضع من اسواق المدينة ويكون هو يريد مصاحبته، كان يجب أن ننبهه: "معي دع القمامة، ياصديقي شوهت سمعتنا" ، وكان هو دائما يجيب بالطاعة مصحوبة بابتسامة صفراء ويتمتم قولته الشهيرة: "عسا أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم"، هذا الجهاز الذي تتخاصمون حول قنواته أ......

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