سعيد علام - العراق: حكاية وطن دٌمر لعظمته ؟!-2-* الموت القادم من المنطقة الخضراء.

2019/11/07 | 04:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #سعيد_علام "الوقت الافضل للاستثمار هو حين يكون الدم لايزال على الارض"احد المندوبين فى المؤتمر الثانى لـ"اعادة اعمار العراق" فى واشنطن."عقوبة السلام": "تلقت سيرلانكا (مثل العراق) "عقوبة السلام" وهى فرض نموذج اقتصادى مؤلم، جعل حياة معظم الشعب صعبة جداً، فى الوقت الذى كان يحتاج فيه الى المصالحة وتخفيف التشنجات اكثر من اى وقت مضى، فى الواقع، ان احتمال السلام الوحيد......

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