2019/11/07 | 04:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #سعيد_علام العراق: حكاية وطن دٌمر لعظمته ؟!-1-*اين سيقضى "بوش"، سهرة ليلة السبت القادم ؟!"كما لا يوجد طريقة لطيفة ورقيقة لاحتلال الشعوب رغم اراداتها، ما من طريقة رقيقة سلمية لسلب ملايين المواطنين ما يحتجون اليه ليعيشوا بكرامة".نعومي كلاين، كاتبة وباحثة امريكية، كندية الاصل.30 مليار دولار لاعادة اعمار العراق.شكلت اعادة......

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