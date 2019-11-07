2019/11/07 | 07:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بث ناشطون عراقيون، يوم الأربعاء، مقطع فيديو وصفوه بـ"المروع" يوثق سقوط أحد المتظاهرين بوابل من الرصاص الحي في العاصمة العراقية بغداد.

ويظهر في الفيديو، مجموعة من الشبان يحتمون بجدار، قبل أن تباغتهم طلقات رصاص حي تصيب أحدهم أكثر من مرة، وتسقطه أرضا وسط صرخات الآخرين.

وقال الناشطون، إن الأجهزة الأمنية هي من أطلقت الرصاص الحي باتجاه المتظاهرين.



ويسمع في الفيديو صوت العديد من طلقات الرصاص الحي عقب سقوط الشاب.

وفور إصابة المتظاهر، الذي لم يعرف مصيره، تعالت صرخات الشبان لعربات "التك تك" لكي تقوم بإسعافه.

كما أظهرت لقطات فيديو تم تداولها الأربعاء أيضا سقوط 3 متظاهرين برصاص الأجهزة الأمنية على جسر الأحرار في العاصمة العراقية.

ويبدي المتظاهرون العراقيون المطالبون بـ"إسقاط النظام"، خشيتهم من الأسوأ في ظل استمرار قطع شبكة الانترنت منذ ليل الاثنين الثلاثاء، وسط مخاوف من محاولة عزلهم مجدداً لضرب التظاهرات على غرار الموجة الأولى التي شهدت عشرات القتلى.

وبدأت دائرة الاحتجاجات تتسع في العاصمة منذ ليل الثلاثاء الأربعاء، مع ما يبدو سعياً من المتظاهرين لتشتيت تركيز القوات الأمنية على جسور بغداد الحيوية التي توصل إلى المنطقة الخضراء.

وتركز غضب المتظاهرين الذين يطالبون بـ"إسقاط النظام" خلال الأيام الماضية، على إيران صاحبة النفوذ الواسع والدور الكبير في العراق، والتي تشير تقارير إلى وقوفها ضد استقالة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي.

وما أجج غضب المحتجين هو الزيارات المتكررة لقائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني اللواء قاسم سليماني للعراق، وتصريحات المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية علي خامنئي عن وجود "مخططات من الأعداء لإثارة الفوضى وتقويض الأمن في بعض دول المنطقة".

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