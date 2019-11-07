منظمة البديل الشيوعي في العراق - ندين بشدة قمع المتظاهرين فس خانقين

2019/11/07 | 08:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #منظمة_البديل_الشيوعي_في_العراق قامت مفرزة مسلحة تابعة للفرع الثامن لتنظی-;-مات (الاتحاد الوطني الکوردستاني) في خانقی-;-ن الی-;-وم ٥-;-١-;-١-;-٢-;-٠-;-١-;-٩-;-، بالهجوم علی-;- المتظاهری-;-ن وتمزی-;-ق اللافی-;-تات الداعمة للانتفاضة الحالی-;-ة في العراق.وأثناء تصدي المتظاهری-;-ن لهم اقدمت تلک المفرزة والمٶ-;-لفة من اکثر من عشرة مسلحی-;-ن بالاعتداء علی-;-هم وتوجی-;-ه ا......

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