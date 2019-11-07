سامي الذيب - الشعراوي كما لا تعرفه: معلومات صادمة

2019/11/07 | 08:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #سامي_الذيب خير الكلام ما قل ودل-------------انظر هذا الشريط

معلومات صادمة لم اكن اعرفها ولم اكن اتوقعهارأيك يهمنيملاحظة قبل ان تستمع أو أن تقرأ--------------------ناقل الكفر ليس بكافروما اذكره هو على ذمة الراوي، ولكل من المتابعين والباحثين عن الحقيقة الحق في التحقق م......

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