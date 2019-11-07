2019/11/07 | 08:05
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- #سامي_الذيب خير الكلام ما قل ودل-------------انظر هذا الشريط
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (#سامي الذيب - الشعراوي كما لا تعرفه: معلومات صادمة) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (#سامي الذيب - الشعراوي كما لا تعرفه: معلومات صادمة) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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