الحشد يدعو المفسوخة عقودهم الى المباشرة بدءاً من 10 تشرين الثاني

2019/11/07 | 08:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / المستقبل العراقيدعت مديرية الإدارة المركزية في هيئة

الحشد الشعبي، أمس الثلاثاء، المفسوخة عقودهم للعودة الى الخدمة ابتداءً من اليوم

العاشر من الشهر الجاري.وذكرت المديرية في بيان تلقت "المستقبل العراقي"

نسخة منه، انه "حسب الأمر الديواني المرقم 107 الذي يقتضي عودة المفسوخة

عقودهم من وزارة الدفاع والحشد الشعبي، تدعو هيئة الحشد الشعبي الإدارة المركزية

جميع المفسوخة عقودهم للعودة إلى العمل في صفوف الحشد المقدس اعتبارا من اليوم 10

من الشهر الجاري".

واضافت ان "مراجعة المنتسبين تكون

كل حسب مقر لوائه او مديريته السابقة ضمن قواطع العمليات لغرض معرفة التفاصيل

وترتيب عملية المباشرة فورا".

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