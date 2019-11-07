الكهرباء العراقية تصدر ردا على

2019/11/07 | 08:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ نفى وزير الكهرباء العراقي لؤي الخطيب، استيراد البلاد كهرباء من ايران بحجم 7 غيغاواط.تعيب الخطيب الذي جاء في تغريدة جاء ردا على مانقلته وسائل اعلام عربية عن وكيل وزارة الكهرباء إن العراق ينتج حالياً 19.5 غيغاواط من الكهرباء ويحتاج 26.5 غيغاواط، حيث يعوض الفارق من خلال استيراد 7 غيغاواط من إيران.وقال وكيل وزارة الكهرباء في مؤتمر للطاقة بالقاهرة "هذا شيء نحن مجبرون عليه، حقيقةً، لأننا لا نمتلك قدرات توليدية كافية لتغطية الطلب بالعراق".وأضاف أنه من الصعب على العراق تحقيق الاكتفاء الذاتي من الكهرباء، ولكن ربما يستطيع ذلك خلال ثلاث سنوات.

وقال الخطيب، "هذا الخبر غير صحيح وفيما يلي التصحيح:١-لم يشارك وكيل الوزير في المؤتمر٢-معدل استيراد العراق من كهرباء ايران وقت ذروة الصيف بحدود ١.١ گيگا واط في حين ان معدل الاستيراد هذا الشهر صفر٣-العراق بصدد إكمال الربط الكهربائي مع جميع دول الجوار لخلق سوق واعدة تمتد من الخليج الى أوربا

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