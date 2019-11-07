كوردستان تبدأ بتوزيع الرواتب

2019/11/07 | 09:02

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ تبدأ اليوم الخميس، وزارة المالية والاقتصاد في حكومة اقليم كوردستان بصرف رواتب الموظفين للشهر المنصرموسيتم صرف رواتب ديوان وزارة البيشمركة والويتها سوية.فيما سيتم صرف رواتب قوات 70 و 80 من البيشمركة يوم الاحد المقبل.

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