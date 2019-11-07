2019/11/07 | 09:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #سعود_قبيلات «يتوق قلبي إلى الربيعولو للحظة.ما حاجتيإلى الراحةوإلى الحياة الخالية من النار واللهيب».«أريد أنْ أضحك من الأعماقوأبتهج من القلبوأحتضن بحرارةالناس الذين أُحبّهمومِنْ ثمَّ، إذا اقتضى الأمر،أريد أنْ أموتكشجرة بلّوط ضخمة.تصدَّعتْ في العاصفةواُقتُلِعَتْ مِنْ جذورها».رسول رضا..شاع......

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (#سعود قبيلات - في رثاء ثائر هندي أحمر) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (#سعود قبيلات - في رثاء ثائر هندي أحمر) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).