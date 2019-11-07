محمد جواد فارس - منتفضي انتفاضة أكتوبر المجيدة في ساحة التحرير ... يصعدون الى السماء

2019/11/07 | 09:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #محمد_جواد_فارس أناديكم وأشدو على أياديكم وأبوس الأرض تحت نعالكم وأقول افديكم توفيق زياد بعد ان سأم الشعب العراقي من السلطة الحاكمة التي جاءت بعد احتلال العراق من قبل المحتل الانكلو - امريكي ، تح......

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