2019/11/07 | 09:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم- متابعة

أعرب أمين عام الأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، الخميس (07 تشرين الثاني 2019)، عن قلقه البالغ إزاء ارتفاع عدد الوفيات والإصابات خلال التظاهرات الجارية في العراق" داعيًا لإجراء "تحقيق جاد في جميع أعمال العنف".

وذكر بيان أصدره المتحدث الرسمي باسمه، استيفان دوغريك، إن "التقارير الواردة عن استمرار استخدام الذخيرة الحية ضد المتظاهرين مثيرة للقلق الشديد"، داعيا "جميع الجهات الفاعلة على الامتناع عن العنف والتحقيق بجدية في جميع أعمال العنف".

وجدد البيان "على إجراء حوار جاد بين الحكومة والمتظاهرين".

بغداد اليوم _ بغداد

ترأس رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي، اليوم الاربعاء (6 تشرين الثاني، 2019) اجتماعا موسعا لمناقشة موازنة العام القادم 2020، وإضافة "الالتزامات المالية المطلوبة لتنفيذ مطالب المتظاهرين"، ضمن الموازنة.

وقال المكتب

بغداد اليوم _ متابعة

قال المساعد الخاص لرئيس مجلس الشورى الاسلامي، حسين أمير عبد اللهيان، اليوم الاربعاء (6 تشرين الثاني، 2019)، إن بغداد "تمتلك" أدلة على "تورط" كل من واشنطن وتل أبيب والرياض بالتظاهرات الأخيرة في العراق.

ون

بغداد اليوم _ بغداد

استقبل رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي، اليوم الاربعاء (6 تشرين الثاني، 2019) السياسي عزت الشابندر.

وقال المكتب الإعلامي لعبد المهدي في بيان، إن الأخير "استقبل السياسي المعروف عزت الشاهبندر".

وأضاف البيان، أن

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( الأمم المتحدة تعرب عن قلقها إزاء ارتفاع الوفيات واستمرار استخدام الذخيرة الحية في التظاهرات) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( الأمم المتحدة تعرب عن قلقها إزاء ارتفاع الوفيات واستمرار استخدام الذخيرة الحية في التظاهرات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).