الكهرباء تعلن توقف استيرادها من ايران

2019/11/07 | 09:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

الاقتصاد نيوز ـ بغداد:

أعلن وزير الكهرباء العراقي لؤي الخطيب، توقف العراق من استيراد الطاقة الكهربائية من ايران منذ الشهر الحالي.





وقال الخطيب "معدل استيراد العراق من كهرباء ايران وقت ذروة الصيف بحدود ١.١ گيگا واط في حين ان معدل الاستيراد هذا الشهر صفر".

وأضاف أن العراق بصدد إكمال الربط الكهربائي مع جميع دول الجوار لخلق سوق واعدة تمتد من الخليج الى أوربا

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