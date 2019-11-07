استئناف العمل في ميناء أم قصر بعد توقف وخسائر 6 مليار دولار

2019/11/07 | 09:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ قال مسؤولون في ميناء ومصادر في قطاعي الأمن والنفط إن العمليات استؤنفت في ميناء ومصفاة نفطية بجنوب العراق، اليوم الخميس، بعد أسبوع على توقفها مع مغادرة محتجين المنطقتين.وأغلق محتجون مناهضون للحكومة الطرق المؤدية لميناء أم قصر للبضائع، مما أدى لتوقف العمليات لأكثر من أسبوع، كما أوقفوا حاويات النفط في مصفاة الناصرية أمس الأربعاء.وذكرت المصادر أن المحتجين رحلوا لكنها لم تحدد سبب ذلك أو كيفيتهوكان مسؤولون في الميناء أعلنوا نهاية الشهر الماضي توقف جميع العمليات في الميناء، بعد أن أغلق محتجون مدخله، محذرين من أن مزيداً من التعطيل للعمليات قد يلحق ضرراً مالياً بالبلاد ويؤثر على تدفق السلع الأساسية.والأربعاء، قال متحدث باسم رئيس الوزراء، عادل عبد المهدي، إن إغلاق ميناء أم قصر العراقي المهم المطل على الخليج من جانب محتجين مناهضين للحكومة كلف البلاد ما يزيد عن 6 مليارات دولار حتى الآن.وقال عبد الكريم خلف في مؤتمر صحافي إن إغلاق ميناء أم قصر يضر البلاد، مضيفاً أن هناك مئات الشاحنات لا تزال متوقفة.وقال إن هذا الأمر يسبب ضرراً بالغاً للدولة.وبدأت التظاهرات في العراق قبل أكثر من شهر، احتجاجاً على تفشي الفساد وتردي الأوضاع الاقتصادية، مطالبين الحكومة بالاستقالة.

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