2019/11/07 | 09:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مصدر محلي: عودة العمل في ميناء أم قصر ومصفاة الناصرية) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مصدر محلي: عودة العمل في ميناء أم قصر ومصفاة الناصرية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).