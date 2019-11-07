2019/11/07 | 09:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم- متابعة

دانت فرنسا، الخميس (07 تشرين الثاني 2019)، اعمال العنف الخطيرة في العراق، معربة عن قلقها إز...





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( فرنسا تدين العنف بالتظاهرات وتعرب عن قلقها من عمليات ترهيب الصحفيين في العراق) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( فرنسا تدين العنف بالتظاهرات وتعرب عن قلقها من عمليات ترهيب الصحفيين في العراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).