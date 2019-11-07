2019/11/07 | 10:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

الاقتصاد نيوز ـ بغداد

تراجعت أسعار النفط أكثر من دولار للبرميل، الأربعاء، بعد زيادة أكبر من المتوقع في مخزونات الخام الأمريكية وبعد أن أوردت رويترز أن توقيع اتفاق تجارة أمريكي صيني قد يتأجل حتى كانون الأول.

تحدد سعر التسوية لخام برنت عند 61.74 دولار للبرميل، منخفضا 1.22 دولار بما يعادل 1.94 بالمئة.



وأغلق خام غرب تكساس الوسيط على 56.35 دولار للبرميل، بتراجع 88 سنتا أو 1.54 بالمئة.

واصلت الأسعار خسائرها بعد أن قالت رويترز إن اجتماعا بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الصيني شي جين بينغ لتوقيع اتفاق تجارة مرحلي طال انتظاره قد يتأجل إلى كانون الأول مع استمرار المناقشات.

وفي وقت سابق، تراجعت الأسعار بعد بيانات من إدارة معلومات الطاقة أظهرت ارتفاع مخزونات الخام الأمريكية 7.9 مليون برميل الأسبوع الماضي، متجاوزة توقعات المحللين التي كانت لزيادة 1.5 مليون برميل.

وقال بوب ياجر، مدير العقود الآجلة لدى ميزوهو في نيويورك، "لا يوجد في تقرير إدارة المعلومات إلا ما يدفع للمراهنة على انخفاض الأسعار."

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (النفط يهبط أكثر من دولار للبرميل بفعل زيادة المخزون الأمريكي وتأجيل اتفاق التجارة) نشر أولاً على موقع (الاقتصاد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (النفط يهبط أكثر من دولار للبرميل بفعل زيادة المخزون الأمريكي وتأجيل اتفاق التجارة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الاقتصاد نيوز).