مصادر: استئناف العمليات في ميناء ومصفاة نفطية بالعراق بعد رحيل محتجين

2019/11/07 | 10:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

الاقتصاد نيوز ـ بغداد

قال مسؤولون في ميناء ومصادر في قطاعي الأمن والنفط إن العمليات استؤنفت في ميناء ومصفاة نفطية بجنوب العراق يوم الخميس بعد أن رحل محتجون عن المنطقتين.

وأغلق محتجون مناهضون للحكومة الطرق المؤدية لميناء أم قصر للبضائع مما أدى لتوقف العمليات لأكثر من أسبوع كما أوقفوا حاويات النفط في مصفاة الناصرية يوم الأربعاء.

وذكرت المصادر أن المحتجين رحلوا لكنها لم تحدد سبب ذلك أو كيفيته.

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