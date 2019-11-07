الفرفار العياشي - الصحراء و الزمن المغربي

2019/11/07 | 10:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الفرفار_العياشي خطاب ملكي بمناسبة الذكرى 44 للمسيرة الخضراء , الحدث الذي اذهل العالم , تحرير الارض و استرجاعها ون قطر دم واحدة .الخطاب الملكي كان خطاب استمرارية ان مسلسل المسيرة الخضراء مازال مستمرا , لان تحرير الارض لا يعني شيئا اذا لم يكن هناك رعاية و اهتمام بالانسان و توفير شروط الحياة الامنة و الكريمة , خطاب الذكرى 44 كشف ان التنمية هي فعل زمني و ان التحكم في الزمن يعني التحكم في المكان حيت السفر الى ال......

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