ضياء الشكرجي - لا لحصر الرئاسات الثلاث في الشيعة والكرد والسنة

2019/11/07 | 10:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #ضياء_الشكرجي www.nasmaa.comبعد سقوط الديكتاتور صدام كانت لدينا أحلام وردية في إقامة ديمقراطية نموذجية في العراق، وكنت واحدا من الذين قالوا بغرور: «لا نريد لَبْنَنَة العراق»، فإذا بسياسيي الصدفة يُلَبنِنونَه ويفوقون لبنان لَبننةً، فأسسوا لمادة دستورية غير مكتوبة، بل توافقوا عليها وجعلوها بديهية عراقية، ألا هي أن يكون رئيس مجلس الوزراء شيعيا، ورئيس الجمهورية كرديا، ورئيس مجلس النواب سنيا عربيا.مبدأ الموا......

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