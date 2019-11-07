العراق.. محتجون يغلقون ميناء أم قصر بعد فتحه لفترة وجيزة

2019/11/07 | 10:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعاد متظاهرون عراقيون، الخميس، إغلاق ميناء أم قصر في البصرة بعد دخول عدد من المركبات والموظفين في وقت مبكر.

وكان المتظاهرون قد سمحوا بالعمل في الميناء لفترة وجيزة بعد إغلاقه لمدة حوالي أسبوع كامل، وهو ما تسبب في وقف العمليات به وخسائر قدرتها الحكومة بحوالي ستة مليارات دولار.

وكانت الحكومة قد أرسلت تعزيزات عسكرية من قوات الجيش برفقة مدرعات وسيارات هامفي إلى أم قصر مساء الاثنين، فيما أعلنت قيادة عمليات البصرة تنفيذ استطلاعات جوية عند بوابته.

وأغلق معتصمون منذ الأربعاء الماضي الميناء، الذي يستقبل واردات الحبوب والزيوت النباتية وشحنات السكر التي تغذي البلد الذي يعتمد إلى حد كبير على الأغذية المستوردة.

ويشهد العراق، منذ مطلع أكتوبر، موجة احتجاجات غير مسبوقة ضد الحكومة تخللتها اشتباكات وعمليات قمع دامية من قبل قوات الأمن ما أدى إلى مقتل ما لا يقل عن 260 شخص وإصابة المئات.

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