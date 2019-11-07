متظاهرون يعيدون إقفال مدخل أم قصر بعد دقائق من استئناف العمل فيه

2019/11/07 | 10:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ قام محتجون بإغلاق مدخل ميناء أم قصر في العراق بعد استئناف العمليات فيه لفترة وجيزة، وفق ما أكدته مصادر في الميناء لوكالة رويترز.وكان مسؤولون في ميناء ومصادر في قطاعي الأمن والنفط قد ذكروا أن العمليات استؤنفت في ميناء ومصفاة نفطية بجنوب العراق اليوم الخميس بعد أن رحل محتجون عن المنطقتين.وأغلق محتجون مناهضون للحكومة الطرق المؤدية لميناء أم قصر للبضائع مما أدى لتوقف العمليات لأكثر من أسبوع كما أوقفوا حاويات النفط في مصفاة الناصرية أمس الأربعاء.وذكرت المصادر أن المحتجين رحلوا لكنها لم تحدد سبب ذلك أو كيفيته.

والأربعاء، قال متحدث باسم رئيس الوزراء، عادل عبد المهدي، إن إغلاق ميناء أم قصر العراقي المهم المطل على الخليج من جانب محتجين مناهضين للحكومة كلف البلاد ما يزيد عن 6 مليارات دولار حتى الآن.



وقال عبد الكريم خلف في مؤتمر صحافي إن إغلاق ميناء أم قصر يضر البلاد، مضيفاً أن هناك مئات الشاحنات لا تزال متوقفة.



وقال إن هذا الأمر يسبب ضرراً بالغاً للدولة.وبدأت التظاهرات في العراق قبل أكثر من شهر، احتجاجاً على تفشي الفساد وتردي الأوضاع الاقتصادية، مطالبين الحكومة بالاستقالة.

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