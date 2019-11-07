عبد المهدي يرأس اجتماعا للقيادات الامنية والدفاع البرلمانية

2019/11/07 | 10:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد:الفرات نيوز} عقد رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة عادل عبدالمهدي في وقت متأخر من ليل الاربعاء، اجتماعا للقيادات الأمنية بحضور وزيري الدفاع والداخلية.

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