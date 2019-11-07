"معركة الجسور" تقلق الأمم المتحدة وتدفعها لإطلاق نداء

2019/11/07 | 10:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أربيل (كوردستان 24) - أعربت الأمم المتحدة الخميس عن قلقها البالغ من ارتفاع عدد قتلى الاحتجاجات المناهضة للحكومة والمستمرة منذ أوائل تشرين الأول أكتوبر الماضي.

ومنذ تفجر الاحتجاجات المطالبة باستقالة الحكومة وحل البرلمان وتغيير الدستور، قتل نحو 260 شخصاً وأصيب نحو 12 الفاً خلال الصدامات مع قوات الأمن في بغداد ومدن الجنوب.

وذكرت الأمم المتحدة في بيان أن أمينها العام انطونيو غوتيريش أعرب "عن قلقه البالغ إزاء ارتفاع عدد القتلى والجرحى خلال المظاهرات المتواصلة في العراق، حيث ترد تقارير مثيرة للقلق عن استمرار استخدام الذخيرة الحية ضد المتظاهرين".

وبحسب البيان، فقد "حث الأمين العام جميع الجهات الفاعلة على الامتناع عن ممارسة العنف والتحقيق بجدية في جميع اعمال العنف".

ويوم امس، أطلقت قوات الأمن قنابل الغاز المسيل للدموع والرصاص الحي في الهواء لتفريق المحتجين في وسط بغداد مع اتساع نطاق المظاهرات التي تعد الأكبر منذ سقوط النظام السابق.

وتركز إطلاق النار على جسور بغداد الثلاثة الرئيسية، وهي الأحرار والشهداء وباب المعظم، أو قريبا منها بعد أن تحولت إلى نقاط احتجاج محورية.

وجدد الأمين العام ندائه من اجل إجراء حوار مفيد وهادف بين الحكومة والمتظاهرين.

ويحاول المحتجون إغلاق الجسور في إطار مساع لشل الحركة في البلاد، مع انضمام الآلاف للمظاهرات المناهضة للحكومة في بغداد والمحافظات الجنوبية.





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