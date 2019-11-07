اهالي الديوانية يستمرون باعتصامهم امام مبنى الحكومة المحلية لليوم الثامن على التوالي

2019/11/07 | 10:27

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بغداد اليوم- الديوانية

افاد مراسل (بغداد اليوم)، الخميس (07 تشرين الثاني 2019)، بأن اعتصام اهالي الديوانية امام مبنى المحافظة دخل يومه الثامن على التوالي.

وقال (مراسلنا)، إن الاهالي يرفضون العودة إلى بيوتهم لحين تحقيق جميع المطالب، ومحاسبة المسؤولين الذين تسببوا بضياع المليارات على المشاريع الوهمية في المحافظة.

وأضاف أن الاعتصام دخل يومه الثامن على التوالي، مع الاضراب العام لبعض الموظفين والدوائر الحكومية.

بغداد اليوم- متابعة

دانت فرنسا، الخميس (07 تشرين الثاني 2019)، اعمال العنف الخطيرة في العراق، معربة عن قلقها إزاء عمليات الترهيب والتهديدات التي يواجهها الصحفيون.

وقالت الناطقة باسم وزارة الخارجية الفرنسية أنييس فون دير مول، في تصريح صحفي،

بغداد اليوم- متابعة

أعرب أمين عام الأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، الخميس (07 تشرين الثاني 2019)، عن قلقه البالغ إزاء ارتفاع عدد الوفيات والإصابات خلال التظاهرات الجارية في العراق" داعيًا لإجراء "تحقيق جاد في جميع أعمال العنف".

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بغداد اليوم _ بغداد

ترأس رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي، اليوم الاربعاء (6 تشرين الثاني، 2019) اجتماعا موسعا لمناقشة موازنة العام القادم 2020، وإضافة "الالتزامات المالية المطلوبة لتنفيذ مطالب المتظاهرين"، ضمن الموازنة.

وقال المكتب

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