فرنسا تعرب عن قلقها من ترهيب الصحفيين في العراق

2019/11/07 | 10:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ متابعة دانت الخارجية الفرنسية، اليوم الخميس، اعمال العنف الخطيرة في العراق، فيما أعربت معربة عن قلقها إزاء عمليات الترهيب والتهديدات التي يواجهها الصحفيون.

وقالت الناطقة باسم وزارة الخارجية الفرنسية، أنييس فون دير مول، في تصريح صحفي، إن “باريس تدين أعمال العنف الخطيرة التي جرت في العراق في الأيام الأخيرة”، مذكرة “بحق العراقيين في التظاهر بشكل سلمي”.

وأضافت، أن “فرنسا تعبر أيضا عن قلقها من عمليات الترهيب والتهديدات التي يواجهها الصحافيون في العراق”.

وتابعت فون دير مول: “بعد سنوات من الحرب، يتطلب بناء ديموقراطية عادلة وشاملة فتح حوار سلمي وديموقراطي”، مؤكدة أن “فرنسا تشجع السلطات العراقية إلى إجراء هذا الحوار وتطبيق الإصلاحات التي أعلن عنها للاستجابة للتطلعات الشرعية للسكان”.

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