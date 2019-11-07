اصابة 4 موظفين في وزارة النفط بانفجار لغم أرضي جنوبي ذي قار

2019/11/07 | 10:37

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ذي قار/ الغد برس:

أفاد مصدر امني في ذي قار، اليوم الخميس، بان 4 موظفين في وزارة النفط اصيبوا بانفجار لغم ارضي.

وقال المصدر لـ"الغد برس" إن "4 موظفين في وزارة النفط أصيبوا بانفجار لغم ارضي جنوبي ذي قار".

واضاف ان "تم نقلهم الى مستشفى الحسين التعليمي لتلقي العلاج".

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