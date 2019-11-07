2019/11/07 | 10:37

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

أوضحت هيأة النزاهة، اليوم الخميس، تفاصيل أمري القبض والتفتيش الصادرين بحق كلٍّ من المفتش العام لوزارة الصِّحَّـة السابق والمدير العامِّ لصحَّة الأنبار.

دائرة التحقيقات في الهيأة، وفي معرض حديثها عن تفاصيل القضيَّتين اللتين حققت فيهما وأحالتهما إلى القضاء، أشارت إلى "إصدار قاضي التحقيق المُختصِّ بقضايا النزاهة أمر قبضٍ وتفتيشٍ بحقِّ المُفتِّش العامِّ لوزارة الصِّحَّة السابق وزوجتيه؛ استناداً إلى أحكام المادَّة (36) من قانون غسيل الأموال وتمويل الإرهاب رقم (39 لسنة 2015)، فيما قرَّر وضع إشارة الحجز على العقارات موضوع القضيَّة، وعدم التصرُّف بها إلا بقرارٍ من المحكمة المُختصَّة، ومنع سفر المُتَّهمين الثلاثة، وحجز أموالهم المنقولة وغير المنقولة".

واضافت "إلى ذلك، وفي قضيَّةٍ أخرى حققت فيها الهيأة وأحالتها إلى القضاء، أكَّدت الدائرة إصدار المحكمة المُختصَّة بالنظر في قضايا النزاهة في محافظة الأنبار أمر قبضٍ وتحرٍّ بحقِّ المدير العامِّ لصحَّة الأنبار السابق؛ استناداً إلى أحكام المادَّة (316) عن تهمة اختلاس أكثر من مليار دينارٍ من مبالغ التوقيفات التقاعديَّـة".

يُشارُ إلى أنَّ "الهيأة كانت قد أعلنت مطلع الشهر الجاري، عن صدور ستين أمر قبضٍ واستقدامٍ بحقِّ نُوَّابٍ ومسؤولين محليِّين عن تهم فسادٍ وإضرارٍ بالمال العامِّ".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (النزاهة توضح تفاصيل أمري القبض بحق مدير صحة الأنبار ومفتش عام الوزارة السابقين) نشر أولاً على موقع (الغد برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (النزاهة توضح تفاصيل أمري القبض بحق مدير صحة الأنبار ومفتش عام الوزارة السابقين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الغد برس).