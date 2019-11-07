فرنسا تُدين تعنيف المتظاهرين وترهيب الصحافيين العراقيين

2019/11/07 | 10:41

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رصد ـ الحل العراق دانت #فرنسا، اليوم الخميس، أعمال #العنف الخطيرة في #العراق، معربة عن قلقها إزاء عمليات #الترهيب والتهديدات التي يواجهها #الصحفيون.وقالت الناطقة باسم وزارة #الخارجية الفرنسية أنييس […]

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