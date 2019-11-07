وفاة الابن الوحيد للفنان الراحل أحمد زكي بشكل مفاجئ

2019/11/07 | 10:47

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية:الفرات نيوز} أكد أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية في مصر، وفاة الفنان هيثم أحمد زكي البالغ من العمر 35 عاما، والابن الوحيد للفنان أحمد زكي، فجر الخميس.

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