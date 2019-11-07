كاظم حبيب - من يحكم العراق بالحديد والنار؟

2019/11/07 | 10:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #كاظم_حبيب لقد خضع العراق لقرون وعقود تحت هيمنات استعمارية كثيرة وانتفض عليها وأسقطها بعد أن تكبد الكثير من الدماء والدموع والكثير من الخراب والتأخر.ولكنه في المحصلة النهائية انتصر كل مرة.وبعد فترة يتعرض لهجوم جديد وخيانات من قبل حكام مستبدين جدد، فيسقط مرة أخرى تحت هيمنة جديدة.هذا ما سجله تاريخ العراق منذ آلاف السنين.يمكن أن أعود بكم إلى كتابي الموسوم "لمحات من عراق القرن العشرين" (11 مجلداً بـ 4250 صفح......

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