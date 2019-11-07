استئناف العمليات في ميناء أم قصر ومصفاة الناصرية

2019/11/07 | 10:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تسببت الاحتجاجات في إيقاف حاويات النفط في مصفاة الناصرية – صورة أرشيفية

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