مفوضية حقوق الانسان تدعو المتظاهرين بالمحافظة على حياتهم والابتعاد عن التصادم مع القوات الامنية

2019/11/07 | 10:58

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بغداد اليوم- بغداد

دعت المفوضية العليا لحقوق الانسان، الخميس (07 تشرين الثاني 2019)، المتظاهرين بالحفاظ على حياتهم، و...





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