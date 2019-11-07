2019/11/07 | 11:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قدرت شركة "نت بلوكس" خسائر قطع الإنترنت على الاقتصاد العراقي بنحو مليار و358 مليون دولار خلال شهر أكتوبر/ تشرين اول الماضي.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (انقطاع الانترنت يتسبب بخسارة العراق مليار و358 مليون دولار ) نشر أولاً على موقع (موازين) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (انقطاع الانترنت يتسبب بخسارة العراق مليار و358 مليون دولار ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (موازين).