مفوضية حقوق الانسان توجه رسالة خاصة الى المتظاهرين وتدعو قوات الامن الى تجنب العنف

2019/11/07 | 11:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: يس عراق دعت المفوضية العليا لحقوق الانسان ،اليوم الخميس، المتظاهرين الى الحفاظ على حياتهم، والابتعاد عن أي تصادم مع القوات الامنية.وذكرت المفوضية في بيان تلقت “يس عراق” نسخة منه إنها “تتابع الأحداث الأخيرة التي جرت في محافظة بغداد وعدد من المحافظات وأوقعت وبأسف بالغ العديد من الشهداء والمصابين بين المتظاهرين والقوات الامنية”.واضاف […]

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